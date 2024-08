Calcio

SARONNO – Definito il girone a tre che include anche il Fbc Saronno nella Coppa Italia d’Eccellenza: debutto dei biancocelesti di mister Marco Varaldi domenica 1 settembre nella Bergamasca, a Castelli Calepio contro i locali del Valcalepio, si gioca a partire dalle 16 allo stadio di vi Ferrucci. L’incontro casalingo (il raggruppamento prevede incontri di sola andata e passa il turno soltanto la prima classifica) è invece programmato mercoledì 18 settembre alle 20.30 sul campo dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, avversaria l’Olginatese.

Si tratterà del debutto ufficiale del Fbc Saronno nella stagione 2024-2025.

Le amichevoli

Per iniziare la squadra di mister Varaldi affronterà il Muggiò sabato 10 alle 17, si proseguirà con la sfida a Pero contro il Club Milano martedì 13 alle 17. In seguito gli amaretti sfideranno lo Sporting Barona giovedì 22 alle 19 e, infine, il Seregno in casa nel weekend del 24-25 agosto.

