CARONNO PERTUSELLA – “Sono emozionato, perché per me si tratta del primo salto nel calcio dei grandi”. Con queste parole Emanuele Rosa, attaccante del 2005 nato e cresciuto a Rho, ha voluto raccontare i primi giorni da giocatore della Caronnese (Eccellenza). “Finora ho giocato al massimo in Primavera, con la maglia del Novara. L’esperienza in Eccellenza, per me, è un vero e proprio esame di maturità”.

Emanuele Rosa è un nuovo giocatore della Caronnese e farà parte del gruppo 2024-25 a disposizione di mister Michele Ferri, allenatore con cui ha già avuto modo di parlare: sia per telefono, che dal vivo, nel primo giorno di raduno. “Il mister mi ha già fatto un’ottima impressione – ha raccontato Emanuele – e da quello che so, mi conosceva già prima di arrivare qui a Caronno. Per me è importante sentire la fiducia dell’ambiente in cui gioco”. Rosa si ispira ai grandi bomber internazionali: “Lewandowski (al Bayern, dove ogni palla dalle sue parti diventava gol), e Icardi all’Inter: mi piacerebbe diventare un cannoniere implacabile. Sono però consapevole che non avrò molto spazio: davanti abbiamo giocatori di grande esperienza, ma non farò mai mancare il mio impegno per ritagliarmi spazio in squadra”.

Un curriculum lungo per Rosa, nonostante la giovanissima età. Dall’oratorio di Rho all’Accademia Inter, poi le giovanili nerazzurre prima di un paio di esperienze in prestito, prima di finire alla Primavera del Novara, la sua ultima squadra. Da lì alla Caronnese con una promessa: “Darò tutto. Mi piace giocare sia come riferimento centrale in avanti, ma all’evenienza posso anche supportare il mio compagno di reparto. Questo è un progetto ambizioso e voglio farne parte”.

