CARONNO PERTUSELLA – Una cifra pari a 4 milioni 841mila euro: questo a quanto ammonta l’insoluto delle imposte sul territorio comunale. Di questa importante cifra, emerge che 2milioni, poco meno della metà, sono costituiti da quote non pagate della tassa rifiuti.

Una somma accumulata negli ultimi anni, segnale della vasta presenza nel comune di furbetti, o di famiglie in difficoltà economica. Per queste ultime, i servizi sociali stanno già lavorando: quelle più in difficoltà sono già sotto esenzione, le altre potranno chiedere una dilazione della tassa. Questo debito grava sulle casse comunali, come è stato discusso in consiglio comunale. Maggioranza e minoranza hanno discusso sulla necessità di saldare il debito con un recupero coattivo, affidando ad una società esterna la riscossione delle somme da incassare.

(foto archivio)

