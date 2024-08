Cogliate

COGLIATE – Nella sua abitazione sono state trovate oltre 3.000 pastiglie di ecstasy, circa 170 grammi di ketamina, 83 grammi di Mdma e oltre 500 grammi di hashish: una bella “collezione” tutta fatta in casa. Il responsabile è un uomo di 28 anni, arrestato dai carabinieri a Cogliate.

L’uomo comprava le sostanze online, pagandole in bitcoin e, armato di bilancino di precisione, cucinava droghe sintetiche nella propria proprietà, per poi trafficarle. Sollecitati da una segnalazione di qualche cittadino che trovava sospetta l’attività del giovane con il suo furgoncino bianco, sono partite le indagini della squadra mobile della polizia, che, insieme all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza e Brianza, hanno sorpreso l’uomo mentre rincasava. Perquisito, è stato trovato in possesso di anfetamina e pastiglie di ecstasy.

Entrati nella sua proprietà, hanno trovato le droghe fabbricate in una scatola di giocattoli per bambini.

