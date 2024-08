iltra2

TRADATE – Sabato 10 agosto 2024, l’Ecosistema Valle del Lanza invita tutti gli amanti della natura e delle passeggiate all’evento “Tra Sfrusaduu e Burlanda”, organizzato in collaborazione con Controvento Trekking. Questa escursione guidata sarà un’opportunità per esplorare i suggestivi sentieri del Parco, immersi tra storia, natura e leggende.

Un Viaggio tra Italia e Svizzera

L’escursione sarà condotta da Antea Franceschin, Guida Ambientale Escursionistica di Controvento Trekking. I partecipanti percorreranno i sentieri che attraversano il confine tra Bizzarone, Rodero e Stabio, dove sarà possibile ammirare le vestigia degli antichi sistemi di delimitazione della frontiera tra Italia e Svizzera. Tra resti di ramina e cippi recentemente valorizzati, la guida racconterà storie e leggende legate a questi luoghi affascinanti.

Dettagli dell’escursione

Data: Sabato 10 agosto 2024

Orario: Ritrovo alle 16 al Piazzolo di Bizzarone, con rientro previsto per le 19

Percorso: Sentieri del Parco tra Bizzarone, Rodero e Stabio

Guida: Antea Franceschin di Controvento Trekking

Informazioni pratiche

La partecipazione all’escursione è libera e non è necessaria la prenotazione. Tuttavia, è fondamentale indossare abbigliamento adeguato all’attività: scarpe da trekking o scarponcini, abbigliamento leggero e adatto al clima caldo. Inoltre, si consiglia di portare con sé acqua e snack per affrontare il percorso in sicurezza e comfort.

Cena alla Sagra dell’Assunta

Al termine dell’escursione, per chi lo desidera, sarà possibile cenare presso la tensostruttura sul colle dell’Assunta, in occasione della sagra dedicata. Un’ottima occasione per concludere la giornata gustando del buon cibo in compagnia, godendo dell’atmosfera festosa della sagra.

