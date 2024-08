news

Mai sentito parlare del Power Law Model? No? Si tratta di un modello matematico che raramente viene applicato al mondo della finanza. Giovanni Santostasi però, ha deciso di applicarlo all’andamento di prezzo di Bitcoin nei suoi 15 anni di storia e ha scoperto qualcosa di molto interessante.

Stando al grafico, il prezzo di BTC è perfettamente in linea e segue fedelmente i dettami che questo modello suggerisce. Per farla breve, il prezzo sale nel tempo rimbalzando tra due linee che indicano i massimi e i minimi che può potenzialmente raggiungere, con anche un valore medio che funge da centro di gravità.

Secondo lo studio, nella fase attuale il livello minimo di prezzo di Bitcoin sono 30.000 dollari, valore sotto il quale non dovrebbe scendere. Dall’altra parte invece, un valore massimo di circa 300.000 dollari che sarebbe una sorta di “limite invalicabile” oltre il quale non sarebbe possibile salire.

In mezzo a questi due fattori, un riferimento medio di circa 85.000 dollari che va preso come valore equo che ha “senso” per Bitcoin oggi. Fantascienza? No, un semplice modello che spiega la relazione tra due quantità su differenti scale e che, se realizzato da un astrofisico come Giovanni Santostasi, gli dà una certa affidabilità.

Attenzione però ad alcuni fattori che vanno presi in considerazione e che, almeno in linea teorica, potrebbero invalidare questo e qualunque altro studio simile. In primis, si parla sempre di dati storici, quindi di un passato che può ripetersi, ma è anche assolutamente possibile che sia ormai storia e non accadrà nulla di simile.

Oltre a questo, uno studio puramente matematico dà solo una linea teorica di ciò che potrà succedere, ma poi il mondo funziona diversamente. Guerre, crisi finanziarie, cataclismi e qualunque altro imprevisto che può verificarsi da qui al prossimo futuro, potrebbe infischiarsene dei dati matematici e portare Bitcoin molto più in basso di qualunque previsione.

Infine, non esiste una chiusura temporale di questo prospetto, quindi teoricamente Bitcoin potrebbe diventare più capitalizzato dell’intera economia mondiale, cosa ovviamente impossibile. Quando si spezzerà questa correlazione? Potrebbe essere oggi o quando Bitcoin toccherà 1 milione, ma non è dato saperlo.

Insomma, ogni previsione è e rimane un riferimento mentale e il dipinto di uno scenario possibile in mezzo all’infinità di opzioni che il futuro riserva. Ognuno di questi dovrebbe essere preso con le pinze in quanto, con ogni probabilità, la persona stessa che li redige sa del loro valore puramente teorico, ma è il mondo intorno a montarci sopra storie fin troppo pittoresche.

