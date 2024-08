Cronaca

CANTU’ – Ubriaco per le strade del centro di Cantù: la segnalazione della cittadinanza al 118 ha allertato i carabinieri della stazione di Cermenate, che sono intervenuti in via Europa a Cantù.

Gli eventi si sono verificati lo scorso martedì 6 agosto, alle 7.40 circa: un uomo di 42 anni, in evidente stato di ebbrezza passeggiava per le vie di Cantù. Un individuo già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio, emesso dalla questura di Como, che gli impedisce di tornare nel comune di Cantù.

Sin da subito, l’uomo si è dimostrato ostile ai militari, mentendo circa le proprie generalità, per poi iniziare a minacciarli e offenderli. Si è ritenuto necessario per i carabinieri far intervenire il supporto di un’altra pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale, per portare il 42enne in caserma a Cermenate. Qui gli accertamenti e la denuncia: non solo per aver violato l’ordine che gli impediva il rientro a Cantù per un anno, ma anche per minaccia, resistenza ed oltraggio ad un pubblico ufficiale.

