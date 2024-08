Cronaca

BOLLATE – Si è tenuta ieri, giovedì 8 agosto, l’autopsia sul corpo del 23enne Omar Bassi morto lo scorso 5 agosto a Reggio Calabria per una emorragia cerebrale. Il 23enne è sentito male subito dopo aver fatto una doccia. Ha lamentato un forte dolore alla testa e al braccio. I familiari hanno allertato subito i soccorsi. Sono seguiti la corsa in ospedale a Locri, il ricovero in codice rosso con elisoccorso a Reggio Calabria e l’intervento ma non c’è stato niente da fare: il 5 agosto si è spento all’ospedale.

I familiari hanno sporto denuncia perchè ritengono che il decesso sia collegato al pestaggio avvenuto all’esterno di un locale di Origgio lo scorso 20 luglio. A raccontare l’accaduto la cugina presente nella discoteca al momento dell’accaduto: “Hanno picchiato lui e il fratello con calci e pugni in testa e in faccia”. La ricostruzione dei familiari racconta un episodio molto violento con coinvolte almeno 5 persone. “Hanno portato mio cugino al Sacco di Milano ma dopo due ore di attesa lui ha preferito tornare a casa. Non stava bene, così due giorni dopo si è rivolto a un altro ospedale (quello di Garbagnate ndr), la cui diagnosi è stata “esiti da contusioni multiple al viso, ferita lacero contusa della mucosa orale e trauma contusivo cranico”, con tre giorni di prognosi”.

La famiglia era quindi partita per le vacanze Omar sembrava un po’ provato ma nessuno avrebbe mai pensato al drammatico epilogo. “Non mi arrenderò finché non sarà fatta giustizia – ha scritto sui social la cugina Michelle – nulla potrà riportarti tra le nostre braccia però possiamo impedire che questa tragedia capiti a qualcun altro e possiamo spedire in galera i responsabili della tua morte”.

A chiarire l’accaduto saranno gli accertamenti autoptici, nel frattempo gli atti giudiziari saranno trasmessi alla procura di Busto Arsizio competente per il territorio. Adesso la famiglia si stringe nel dolore in attesa di poter riportare la salma a Bollate per l’ultimo saluto a Omar. Grande cordoglio a Bollate dove il ragazzo viveva con la famiglia ed era conosciuto da tutti.

Nel frattempo il locale di Origgio ha chiuso fino a nuova comunicazione.

