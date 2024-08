Cronaca

BOLLATE – “Vi chiedo di donare quanto vi sentite se avete un cuore per i suoi poveri genitori e le persone care a lui! Vi prego di fare un piccolo gesto”.

E’ l’appello che accompagna la raccolta fondi intitolata “Giustizia per Omar” e lanciata nelle ultime ore sul sito Gofundme (https://www.gofundme.com/f/giustizia-per-omar-bassi). L’iniziativa, rilanciata anche dalla cugina Michelle Sala, ha già visto oltre 170 donazioni ed ha superato i 5 mila euro.

Del resto la vicenda ha lasciato senza parole amici e conoscenti ma anche l’intera comunità di Bollate. Il 23enne Omar Bassi, è morto lo scorso 5 agosto a Reggio Calabria, dov’era in vacanza, per una emorragia cerebrale. Per i parenti, tuttavia, il decesso sarebbe collegato a un pestaggio, che il giovane avrebbe subìto da parte dei buttafuori di una discoteca di Origgio e che i genitori hanno denunciato chiedendo di fare chiarezza. A raccontare l’accaduto la cugina che era presente alla serata dopo una banale lite tra tavoli.

“Niente è nessuno potrà riportarti da noi – ha scritto sui social la cugina – neanche la giustizia che tanto cerchiamo. Questo è un prezzo da pagare troppo alto”.

Dagli amici nel frattempo è partita la raccolta fondi: “Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato brutalmente fuori da una discoteca. Senza motivo! Vi chiedo di donare quanto vi sentite se avete un cuore per i suoi poveri genitori e le persone care a lui giustizia per Omy! Vi prego di fare un piccolo gesto. Grazie”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?