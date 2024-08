Cronaca

CESATE / CASTIGLIONE OLONA – Una ambulanza della Croce rossa di Saronno è accorsa oggi alle 17.50 in via Vecchia Comasina a Cesate per soccorrere una donna di 41 anni, a seguito di uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta; la paziente non è apparsa comunque in condizioni critiche. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, per i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

Sempre oggi, alle 15.30, incidente a Castiglione Olona lungo l’ex statale Varesina, che in quel tratto prende il nome di via Cesare Battisti. Per lo scontro fra una automobile ed una motocicletta ha avuto bisogno di cure un 37enne, con lesioni comunque non gravi. Sul posto l’intervento di una ambulanza del Sos e, per i rilievi del sinistro, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, avviando gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.

09082024