news

Il gaming su blockchain è ufficialmente il nuovo trend, a confermarlo ci sono le parole dei fondatori di Telegram che parlano di un aumento dei volumi di persone che giocano a un gioco crypto tramite l’app di 20 volte rispetto ai dati del dicembre 2023!

Un aumento di 20x in appena 8 mesi, qualcosa di folle che segna chiaramente un nuovo trend nel panorama crypto, pronto a innalzare progetti innovativi e con un carattere speciale. Ma quale potrebbe essere il prossimo nome a fare il botto? Chi ha le carte in regola per unire i giocatori di tutto il mondo?

La risposta ovviamente non è certa, ma PlayDoge potrebbe essere ciò che tutti stiamo aspettando. Questo è molto più di un semplice gioco Play-to-Earn, ma il connubio tra due realtà storiche e dal successo clamoroso che si fondono per creare il matrimonio perfetto e definitivo.

Ma di cosa si tratta? La base è sempre la stessa, ovvero le meccaniche Play-to-Earn che ricompensano il giocatore con il token nativo della piattaforma, ovvero PLAY. Il giocatore potrà poi decidere di venderlo per guadagnare euro o dollari, oppure metterlo in staking per ottenere ulteriori ricompense.

Nulla di nuovo, ma una solida meccanica collaudata e che piace a tutti. La vera “novità”, sta nel gioco in sé, il quale è una riproposizione in salsa blockchain del famosissimo Tamagotchi, ovvero il giochino tascabile nel quale ci si doveva prendere cura di un animale digitale che spopolava negli anni ’90.

Ma questo non è tutto, anche se è già molto. Infatti, come protagonista del gioco, troviamo il cane di Dogecoin, ovvero uno dei cani più famosi e amati al mondo. La fusione di queste due realtà può portare un livello di popolarità assolutamente fuori scala al progetto PlayDoge, da far impallidire persino Hamster Kombat.

Non sorprende quindi che la prevendita abbia raccolto 6 milioni di dollari (per ora), con un token che può essere acquistato a un prezzo pre listing di 0.00527 dollari. Ma come mettere in portafoglio qualche PLAY prima che la sua popolarità lo travolga? Vediamo i vari passaggi.

Vai alla prevendita di PlayDoge

Come acquistare il token di PlayDoge

Quando si vuole partecipare a una prevendita crypto, bisogna aver ben chiaro come funziona l’acquisto dei token fuori dagli exchange (dato che non sono ancora presenti qui). Bisogna avere un wallet crypto sul quale verranno poi depositati i token (Metamask, TrustWallet, Ledger o similari) e i token da scambiare.

Dunque, passo numero uno è quello di aprire un wallet crypto, scegliendo tra quelli software o hardware. I software (Metamask e TrustWallet) sono gratuiti ma meno sicuri, mentre quelli hardware occorre acquistare il device direttamente su Internet o in qualche centro commerciale.

Una volta avviato, occorre eseguire la prima configurazione dove salvare la frase seed e impostare una password di accesso, procedura simile per praticamente tutti i modelli. A questo punto, ci sono due strade per comprare il token PLAY in questione, ovvero scambiare altre crypto o pagare con la carta bancaria.

Per scambiare altre crypto occorre averle nel wallet e, nello specifico, vengono accettati BNB, ETH e USDT. Li si può procurare tramite un qualunque exchange, caricando gli euro tramite bonifico o carta e usando la piattaforma di trading per scambiare poi questa valuta nel token in questione.

Da qui, è necessario usare la funzione di invio e ricezione per mandare i token al wallet. Attenzione a controllare di usare la stessa blockchain lato wallet e lato exchange per mandare i fondi, altrimenti è possibile perderli per sempre. Per verificare di aver fatto le cose correttamente, suggeriamo un primo invio di qualche spicciolo, in modo da vedere se arrivano senza rischiare tutto.

Finalmente è tempo di procedere all’acquisto. In primis bisogna collegarsi alla pagina della prevendita di PlayDoge, poi premere il pulsante Connect wallet. Qui verrà mostrata l’interfaccia di connessione e si dovrà procedere a connettere il modello di wallet utilizzato. Fatto questo, si può procedere allo scambio.

Se si usa lo scambio con crypto, basta scegliere quale crypto scambiare col relativo pulsante, impostare la quantità da scambiare e poi confermare l’operazione. Se si usa la carta, basta premere sul pulsante Card, per poi impostare la quantità in euro da comprare, inserire i dati della carta e premere il pulsante di conferma.

Finito, in pochi istanti i fondi arriveranno al wallet e, una volta listati, li si potrà vendere su qualunque DeX o CeX li gestisca. In alternativa è già possibile metterli in staking sulla pagina di PlayDoge per iniziare a maturare ricompense.

Vai alla prevendita di PlayDoge