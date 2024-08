Softball

SARONNO – Situazioni già cristallizzate prima dell’ultima giornata di campionato: le prime quattro squadre già certe di un posto alla postseason, Pubbliservice Old Parma al playout.

L’ultima giornata si apre sul diamante di Pianoro, dove la Mia Office (18-12) ospita la Bertazzoni Collecchio (6-24) in un derby emiliano tra due squadre che hanno vissuto un’annata estremamente differente: le Blue Girls in caso di doppio successo avrebbero la possibilità di sopravanzare Forlì in classifica (a cui però basta una vittoria nelle ultime quattro gare per blindare il terzo posto), mentre Collecchio vorrà dimenticare in fretta una stagione non semplice.

Sarà poi la volta della sfida tra Pubbliservice Old Parma (3-27) e Rheavendors Caronno (12-18). Old Parma attende la sconfitta del playoff di Serie A2 tra Legnano e Rovigo per disputare il playout che varrà la categoria, mentre Caronno chiude una stagione con più ombre rispetto all’exploit della Finale Scudetto dello scorso anno.

Antipasto di possibile Semifinale Scudetto quello tra Inox Team Saronno (25-5) e Italposa Forlì (19-9), big match di giornata. Forlì avrà bisogno di una vittoria nelle serie con Saronno e Macerata (duello che andrà in scena sabato 17) per blindare il terzo posto e garantirsi la semifinale contro Saronno. Il duello di sabato sarà dunque una sfida preliminare in vista del possibile grande scontro più avanti.

Chiude il programma il duello tra Macerata (12-16) e Thunders (10-20). Macerata, per il secondo anno consecutivo dal ritorno in massima serie, ha disputato un’annata tranquilla mettendosi al sicuro molto presto. Le Thunders, con quattro vittorie a cavallo della pausa nazionali, hanno abbandonato la zona calda della classifica e si sono tolte alcune soddisfazioni in una stagione non semplice.

PROGRAMMA

Sabato 10 agosto

Ore 14.00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio

Ore 16.00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Pubbliservice Old Parma – Rheavendors Caronno

Ore 17.00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Italposa Forlì

Ore 17.00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Macerata – Thunders

Riposa: MKF Bollate

CLASSIFICA

MKF Bollate (29 vittorie – 3 sconfitte, .906); Inox Team Saronno (25-5, .833); Italposa Forlì (19-9, .679); Mia Office Blue Girls Pianoro (18-12, .600); Macerata (12-16, .429); Rheavendors Caronno (12-18, .400); Thunders (10-20, .333); Bertazzoni Collecchio (6-24, .200); Pubbliservice Old Parma (3-27, .100)

(foto archivio)