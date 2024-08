Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega di Saronno firmata dal segretario cittadino Angelo Veronesi in merito alle vicende dello stadio comunale Colombo Gianetti dal titolo “Volere è potere”.

L’assessore allo sport Gabriele Musarò sostiene che non si possa utilizzare l’area pubblica confinante con l’area sportiva del quartiere Matteotti in quanto è considerata dall’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) come un ambito di trasformazione perequata (ATP)..

La parte del PGT che riguarda gli ATP è stata approvata nel 2013 dal centro sinistra e prevede che il 100% di quell’area sia destinata a parco pubblico agricolo di salvaguardia ambientale.

E’ possibile cambiare idea?

Sì, è possibile, ad esempio il consiglio comunale attraverso alcune votazioni può decidere diversamente con una variante del PGT e decidendo di trasformare quell’area in un ampliamento della zona sportiva del Matteotti.

I soldi ci sarebbero come dimostra la volontà di mettere mano al campo B dell’area dello stadio comunale Colombo, ma l’amministrazione Airoldi preferisce gestirli in modo diverso.

Come i lettori si ricordano era una ipotesi fortemente voluta dall’Amministrazione Fagioli, che avrebbe voluto attrezzare quell’area non solo come ampliamento dell’offerta sportiva ma anche come area destinata a concerti e per feste in favore delle tante associazioni saronnesi che oggi trasferiscono questa attività nel vicino centro sportivo di Solaro. Il Pd radical chic di Saronno lo sa bene in quanto ogni anno viene organizzata a Solaro la festa della salamella dell’Unità.

Ora che l’amministrazione Airoldi ha deciso di rendere il parco dell’ex Seminario un’area feste attrezzata per la festa della salamella e per concerti allestendo un grande palco, probabilmente di dimensioni eccessive rispetto alle dimensioni dell’area, si potrebbe pensare di realizzare un ampliamento della zona sportiva del Matteotti senza prevedere alcuna area per eventi festivi.

Nulla lo vieta tranne la volontà politica del centro sinistra, che piuttosto di smentire il Pgt del 2013, preferisce costringere le associazioni sportive dilettantistiche coinvolte a firmare un accordo ritenuto da molte di esse limitativo delle proprie attività.

Pertanto non è vero che non sia possibile, ma è vero che non si voglia farlo per mere motivazioni politiche e di ripicca che poco o nulla dovrebbero invece avere a che vedere con un’attività sana di una amministrazione pubblica.

