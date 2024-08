Calcio

SARONNO – Aggiornato il programma delle amichevoli nel pre-season del Fbc Saronno (Eccellenza). Dopo il raduno del 6 agosto con l’avvio della preparazione, la formazione dell’allenatore Marco Varaldi debutta oggi, sabato 10 agosto, contro il Fcd Fucina (Eccellenza), partita alle 17 allo stadio comunale di via Parco 51 a Biassono nella provincia di Monza Brianza.

Seconda uscita quella di martedì 13 agosto contro il Club Milano (serie D), in casa dei milanesi ovvero al Vista vision stadium di via Papa Giovanni XXIII 6 a Pero, fischio d’inizio alle 17. Ancora una trasferta giovedì 22 agosto per la partita contro lo Sporting Barona (Promozione) allo stadio comunale “San Paolino” di via San Paolino a Milano. Infine domenica 25 agosto Fbc Saronno-Seregno (Promozione) allo stadio saronnese di via Biffi 1, dalle 20.30.

Nei giorni seguenti il primo impegno ufficiale con la Coppa Italia.

(foto Andrea Elli: il nuovo Fbc Saronno ha iniziato la preparazione)

10082024