GERENZANO / CESATE – Pieno di derby il girone di Prima categoria locale, con una serie di sfide inedite: nel gruppo B, infatti, sono state per la prima volta – almeno da molti anni a questa parte – formazioni del comasco con altre del varesotto ed altre ancora dell’altomilanese. Un mix interessante, e che promette spettacolo visto che ci sono diverse squadre che non nascondono le loro ambizioni, come l’Sc United di Cesate ed il Rovellasca. Nel lotto anche la neopromossa Gerenzanese affidata a mister Daniele Porro e la matricola Limbiate.

Le squadre del raggruppamento

Ecco le compagini inserite nel girone: Ardisci Maslianico, Atletico Lomazzo, Bovisio Masciago, Bulgaro, Menaggio, Cassina Rizzardi, Veniano. Gerenzanese, Canzese, Itala, Limbiate, Portichetto Luisago, Monnet Xenia, Montesolaro, Rovellasca e Sc United.

(foto di gruppo al raduno della Gerenzanese calcio, che torna in Prima categoria dopo avere vinto il campionato scorso di Seconda)

10082024