Calcio

VENEGONO SUPERIORE -La società Varesina (serie D) ufficializza il tesseramento di Federico Gianola.

Centrocampista classe 2000, Federico è esploso nelle giovanili della Pro Vercelli. Dopo un’esperienza al Chievo, quella in Spagna al Leganés e quelle in Svizzera. Poi, la Serie C, dove ha collezionato una stagione da 29 presenze e 1 gol con la Torres. Nella scorsa stagione ha conquistato il campionato di Serie D con la maglia del Caldiero Terme.

Federico si sta già allenando con la squadra ed è già stato a disposizione per l’amichevole di giovedì 8 agosto contro il Novaromentin. Indosserà la maglia numero 21. “Benvenuto nella nostra grande famiglia, Federico!” dicono dalla dirigenta del club calcistico di Venegono Superiore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Federico Gianola, nuovo giocatore della Varesina)

10082024