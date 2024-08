Calcio

BIASSONO – A Biassono in Brianza oggi, sabato, la prima amichevole del Fbc Saronno (Eccellenza) contro il Fucina che milita nella stessa categoria. Un netto successo, quello dei saronnesi, che hanno vinto 4-1. A segno in apertura, era il 4′, il giovane Brenicci; quindi il momentaneo pareggio dei padroni di casa, firmato da Pucci al 22′.

Intensa anche la ripresa, che è iniziata con la retre di Cabezas al 1′, seguita da quella di Martini al 13′ e dell’ex Solbiatese Locati (forse il migliore in campo) al 36′.

Le altre amichevoli

Seconda uscita quella di martedì 13 agosto contro il Club Milano (serie D), in casa dei milanesi ovvero al Vista vision stadium di via Papa Giovanni XXIII 6 a Pero, fischio d’inizio alle 17. Ancora una trasferta giovedì 22 agosto per la partita contro lo Sporting Barona (Promozione) allo stadio comunale “San Paolino” di via San Paolino a Milano. Infine domenica 25 agosto Fbc Saronno-Seregno (Promozione) allo stadio saronnese di via Biffi 1, dalle 20.30.

