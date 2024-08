Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ladruncoli in azione nel posteggio dei supermercati della zona: nei giorni scorsi alla Lidl di Caronno Pertusella, in Vicolo Aosta nei pressi dell’ex statale Varesina, è stata presa di mira una donna con il trucco dei soldi caduti a terra, ovvero mentre saliva in auto due sconosciuti le hanno detto che aveva perso delle monetine, lei si è fermata per guardare ed uno dei malviventi le ha rubato la borsetta, che era già sul sedile dell’auto. Un copione già visto diverse altre volte, anche nei parcheggi di altri supermercati della zona.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili del raggiro con furto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un supermercato Lidl nel basso varesotto)

10082024