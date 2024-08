iltra2

TRADATE –È stata completata la posa della segnaletica degli itinerari cicloturistici nei tratti del Basso Olona, Medio Olona e Alto Olona, ad opera della Cooperativa Sociale Naturcoop e in collaborazione con Naturtecnica. Il progetto “Varese Do You Bike?” è promosso dalla Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con gli Enti territoriali del Varesotto (Parchi e Comunità Montane). E rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo e di una mobilità sostenibili.

L’iniziativa infatti mira a rendere più accessibili e fruibili i percorsi cicloturistici della Valle Olona, un’area ricca di bellezze naturali e culturali. Grazie alla nuova segnaletica, i ciclisti potranno esplorare in sicurezza e con facilità le diverse zone della valle, seguendo percorsi ben definiti. Il territorio, con le sue piste ciclabili e i suoi sentieri immersi nel verde, diventa così una meta ideale per gli amanti della bicicletta e della natura.

La Valle Olona è un tesoro naturale e culturale e gli itinerari ben segnalati permettono di scoprirne le sue diverse anime: dal Basso Olona, tra macine e mulini, attraverso boschi e borghi; al Medio Olona, caratterizzato dal sito Unesco del Monastero di Torba e dal Monumento Naturale; fino all’Alto Olona, dove i ciclisti possono godere di elementi naturalistici e storici, passando per le Cave di Molera. Oltre alle bellezze naturali, la Valle Olona è ricca di storia e cultura. I borghi e i paesi disseminati lungo la valle conservano tracce di un passato affascinante, con chiese, castelli e ville storiche che testimoniano le epoche passate. Anche gli appassionati di archeologia possono trovare nella valle siti di grande interesse.

La nuova segnaletica rappresenta un invito per tutti a scoprire le meraviglie della Valle Olona in bicicletta, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente. Con percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza, la Valle offre un’esperienza unica a contatto con la natura, lontano dal traffico e dal caos cittadino.

10082024