news

Molti progetti, nuovi e convincenti, spesso nascono presentando una novità assoluta, più che stuzzicante, e decisamente coinvolgente, in parallelo a una fase di prevendita, già di per sé molto vantaggiosa: stiamo parlando del lancio delle campagne di Airdrop. La domanda che nasce spontanea nella mente di investitori esperti, semplici curiosi alle prime armi in questo mondo, e investitori di livello medio, è questa: l’Airdrop può rivelarsi un’ottima fonte di guadagni, più che interessanti per non dire enormi? Si può pensare di diventare, addirittura, milionari sfruttando tutte le potenzialità di una campagna di Airdrop? La risposta più logica da dare è: “difficile, ma ovvio non così impossibile”.

Da qualche anno a questa parte, diversi progetti con “core business” basato su criptovalute, per attirare ogni giorno nuovi, possibili clienti, per un periodo di tempo determinato, ovviamente, lanciano delle invitanti campagne promozionali, basate su Airdrop. Tutti gli utenti, investitori costanti e determinati, soprattutto, a dare il loro prezioso contributo per la divulgazione e promozione del progetto, facendo conoscere lo stesso tramite i loro canali o contatti diretti, hanno la possibilità concreta di guadagnare dei token in omaggio che, nella fase iniziale, non sono molti, ma se impiegati nel modo intelligente e più logico, possono portare a dei guadagni passivi molto interessanti.

Incredibile a dirsi, ma c’è più di qualcuno che è riuscito a diventare, addirittura, milionario partecipando a un Airdrop specifico. Indubbiamente, il primo passo fondamentale da fare è leggere, informarsi tramite le fonti di informazione più attendibili ed esperte in questo settore, saper trovare e scegliere l’Airdrop o gli Airdrop più interessanti e vantaggiosi, economicamente parlando. Non basta capire solo se e quanto quel determinato Airdrop possa essere o meno vantaggioso: questo perché, nel grande “Mare Magnum” di nome internet si possono trovare le notizie più svariate in tal senso, ma anche il rischio effettivo di incappare in uno o più progetti “scam”, esattamente in progetti truffa.

Dall’inizio di quest’anno fino al mese scorso, hanno fatto scalpore due notizie: la prima che ha parlato di un gruppo di esperti trader russi che, scegliendo in modo intelligente, complice la loro consolidata esperienza sul campo, ma soprattutto grazie alla loro capacità di adottare e mettere in pratica le strategie più efficaci, sono stati capaci di intascare più di 600mila dollari da tre progetti, neonati e in fase di sviluppo, ma che hanno dato vita ad una campagna Airdrop per incrementare il loro numero di utenti. I progetti sono Arbitrum, Aptos e Blur. Dal primo, Arbitrum, hanno guadagnato $180.000, $125.000 da Aptos, e ben $300.000 dall’airdrop di Blur. Questo gruppo di trader professionisti, nel corso di un’intervista rilasciata al conosciuto magazine di settore, The Block, hanno spiegato a chiare lettere che, dopo aver scelto attentamente l’Airdrop al quale partecipare, il primo step difficile da superare è la selezione per essere scelti. Essere scelti per partecipare a un airdrop, non è affatto facile. Questa difficoltà nasce da due fattori ben precisi: 1- L’esperienza personale come investitore e, ovviamente, l’effettiva capacità di investire con profitto; 2- La capacità di entrare e farsi conoscere dalla Community di quel nuovo progetto che ha deciso di aprire la campagna di Airdrop in questione.

Non tutti gli utenti che si registrano a un airdrop hanno la possibilità di essere scelti. Una volta scelti, come tutte le sfide della vita che si presentano, non è scontato ottenere e subito grossi risultati. Semplificando, è difficile guadagnare molto bene, ma tuttavia non così impossibile.

Airdrop cripto: quali scegliere?

Appurato che saper scegliere il miglior airdrop al quale partecipare, è il primo difficile esame da superare. Ci preme mettere in evidenza un particolare che è la differenza di fondo tra una fase di prevendita e una campagna di airdrop. Nella prevendita, ciascun utente iscritto compra i token da mettere nel suo portafoglio digitale o in “staking” per provare a guadagnare ricompense passive. Nell’Airdrop, solitamente i token da distribuire tra i migliori utenti che hanno partecipato, sono estratti nel momento in cui vi è la prima quotazione dell’asset digitale, colonna portante del progetto.

$BEST: La neo criptovaluta “partorita” da Best Wallet

Best Wallet è considerata da tutti, esperti di settore in primo luogo, un’eccellente alternativa ai conosciuti Trust Wallet e MetaMask. Il progetto ha lanciato un nuovo airdrop per $BEST, la sua criptovaluta. Per partecipare, è necessario collegarsi al sito di Best Wallet e collegare il proprio account X. In secondo luogo, nel momento in cui la Community dà il suo via, gli utenti partecipanti devono completare alcune missioni proposte dagli sviluppatori: ritwittare i post sulle pagine X e Telegram di Best Wallet; partecipare ad alcuni sondaggi con tanto di votazioni, invitare amici e amiche a partecipare, e prendere parte alle prevendite dei progetti partner, pubblicati sul sito di Best Wallet.

Scopri Best Wallet