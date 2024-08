news

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande del settore, sta perdendo terreno rispetto ai rivali Bitcoin e Solana nell’ultimo ciclo di mercato. ETH è infatti crollato di oltre il 28% dal lancio degli ETF spot, mentre BTC e SOL hanno registrato guadagni significativi.

Nonostante questo, la prevendita di un nuovo token costruito su Ethereum, Pepe Unchained, sta procedendo molto bene, dopo aver superato $7,8 milioni grazie all’iniziativa di rivoluzionare il settore delle meme coin tramite una blockchain layer 2 di sua proprietà, che possa anche migliorare i problemi della layer 1.

Bitcoin e Solana si dimostrano più forti di Ethereum

Nonostante il recente lancio degli ETF Spot su Ethereum lo scorso 23 luglio, il prezzo di ETH ha continuato a scendere. Su questi nuovi prodotti sono stati scambiati volumi per oltre 329,8 milioni di dollari, per un patrimonio netto di 7,06 miliardi di dollari al 7 agosto. Ma questo non è bastato a sostenere il prezzo di ETH.

Al contrario, Bitcoin ha guadagnato oltre il 21% dal lancio dei propri ETF Spot su BTC il 10 gennaio scorso: al 7 agosto, gli ETF di Bitcoin hanno generato un volume di scambi totale di circa 2,2 miliardi di dollari.

Nel 2024 il divario si è ampliato ulteriormente, con Solana e Bitcoin che hanno guadagnato rispettivamente il 41% e il 25% rispetto a ETH.

Perché la performance di Ethereum non brilla?

Ci sono diversi elementi che sembrano spiegare questa sottoperformance di Ethereum, come la frammentazione dei protocolli Layer 2 di Ethereum, che ne influenzerebbe la liquidità complessiva.

C’è anche da considerare l’ascesa di Solana, alimentata dalla frenesia delle meme coin sulla sua rete. Secondo i dati di DeFiLlama, Solana ha superato Ethereum nel volume delle transazioni DeFi mensili a luglio, con 55,876 miliardi di dollari rispetto ai 53,868 miliardi di dollari di Ethereum.

Il colosso del trading di criptovalute Jump Trading, inoltre, ha venduto in modo massiccio i suoi Ethereum nelle ultime settimane, causando preoccupazione nel mercato. La società è anche oggetto di un’indagine da parte della CFTC negli Stati Uniti.

Ethereum dovrà quindi affrontare sfide per riconquistare la fiducia del mercato e terreno di fronte a sfidanti sempre più minacciosi.

Pepe Unchained, costruita su Ethereum, esplode in prevendita con la sua blockchain Layer 2

La situazione non intacca però i progetti costruiti sulla blockchain di Ethereum, come Pepe Unchained, una nuova meme coin che ha superato $7,8 milioni in prevendita, grazie all’innovativa idea di creare una blockchain layer 2 di sua proprietà. Grazie a quest’idea, potrà non solo migliorare problematiche di Ethereum, come la congestione di rete, ma anche offrire agli utenti vari vantaggi, come la possibilità di effettuare transazioni più veloci rispetto a quelle sulla rete principale di Ethereum e di pagare tasse molto più basse.

Sul sito ufficiale del progetto, si legge che la rete sarà “100 volte più veloce di Ethereum” ed elaborerà le transazioni, potenzialmente, in millisecondi. PEPU è il token nativo del progetto, che può contare su uno staking, con un APY attuale del 247%.

Un token al momento è venduto per $0,0089461, ma la prevendita segue il meccanismo di prezzo crescente, per cui, acquistando in anticipo, si hanno maggiori probabilità di ottenere guadagni non realizzati più alti.

Per partecipare alla prevendita, è possibile acquistare i token PEPU collegando il proprio crypto wallet, o scaricandone uno compatibile, alla pagina ufficiale di Pepe Unchained e utilizzando ETH, USDT, BNB o una carta di credito/debito bancaria per comprare i token.

Inoltre è possibile anche approfittare da subito dello staking e mettere in blocco i propri PEPU. Per restare aggiornati sulle novità di Pepe Unchained, è possibile anche unirsi alla community presente su X e Telegram.

