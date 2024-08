Cronaca

TURATE – Evade dai domiciliari per commettere tre ulteriori reati. È stato arrestato così un 18enne di origini rumene nella propria abitazione, dopo che il braccialetto elettronico aveva segnalato delle anomalie. Sul posto, dopo le segnalazioni del dispositivo, i carabinieri di Lomazzo che, però, non hanno trovato il ragazzo nell’abitazione.

Nei giorni seguenti all’evasione, i militari turatesi sono intervenuti in più occasioni, in cui il 18enne si è reso responsabile di numerosi reati, accumulando più denunce.

Il 22 luglio è stato denunciato dopo essere stato riconosciuto come complice di una tentata rapina commessa due giorni prima.

Il 23 luglio è stato nuovamente denunciato: nel corso della notte, alle 4 circa del mattino, nel centro di Rovello Porro, è stato da una pattuglia dei carabinieri di Turate mentre stava rubando un auto. Da qui, un pericoloso inseguimento: il 18enne è uscito poi di strada, andando a sbattere contro un cartello stradale, per poi abbandonare il veicolo e scappare a piedi.

Il 27 luglio, nel corso della notte, il 18enne si sarebbe reso responsabile di un furto e di due tentati furti in abitazione, commessi nel comune di Rovello Porro.

I militari di Turate sono stati in grado di ricostruire, grazie a testimonianze e a telecamere di videosorveglianza, il percorso del giovane, permettendo una dettagliata segnalazione all’autorità giudiziaria.