SARONNO – Poco dopo la mezzanotte di venerdì 9 agosto tra via 25 aprile e via Libertà si è verificato un incendio. Dallo stabile si è alzata una nube scura visibile anche dai paesi limitrofi come Cermenate.

Stadio, Lega: “Ci sono opzioni per non penalizzare le società ma vengono snobbate per ripicca. L’assessore allo sport Gabriele Musarò sostiene che non si possa utilizzare l’area pubblica confinante con l’area sportiva del quartiere Matteotti in quanto è considerata dall’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) come un ambito di trasformazione perequata (ATP). La parte del PGT che riguarda gli ATP è stata approvata nel 2013 dal centro sinistra e prevede che il 100% di quell’area sia destinata a parco pubblico agricolo di salvaguardia ambientale.

E’ possibile cambiare idea?”

Ubriaco per le strade del centro di Cantù: la segnalazione della cittadinanza al 118 ha allertato i carabinieri della stazione di Cermenate, che sono intervenuti in via Europa a Cantù.

10082024