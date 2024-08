Lazzate

LAZZATE – “La scorsa notte è stata purtroppo difficile per alcuni nostri concittadini. Anche io sono giunto sul posto constatando che grazie al lavoro dei vigili del fuoco , anche i volontari del nostro distaccamento, l’incendio è stato circoscritto e domato, seppur dopo un lungo e impegnativo intervento. Per fortuna, oltre al grosso spavento, siamo alla sola conta dei danni economici, certo non pochi, ma nessuno si è fatto male e non vi sono pericoli per la salute. Queste sono le cose importanti”. Così il sindaco d Lazzate, Andrea Monti, riguardo a quanto accaduto in paese.

“Ho avuto modo di rincuorare le famiglie colpite dall’incendio, non facendo mancare la vicinanza di tutta la comunità. Un grazie a tutti per le energie profuse, vigili del fuoco, carabinieri e tutti gli intervenuti” conclude il primo cittadino.

10082024