BOLLATE – Sono stati programmati per lunedì 12 agosto alle 11 nella chiesa Sant’Antonio in via Battisti a Cascina del Sole, frazione di Bollate, i funerali di Omar Bassi, il 23enne morto il 5 agosto all’ospedale di Reggio Calabria per un’emorragia celebrale.

La tragedia è salita da diversi giorni alla ribalta dei media nazionali per la denuncia dei familiari che sospettano che la morte del ragazzo sia collegata al pestaggio avvenuto lo scorso 20 luglio in una discoteca di Origgio.

Subito dopo il decesso del ragazzo, avvenuto malgrado il ricovero all’ospedale prima di Locri e poi di Reggio Calabria dove è stato sottoposto anche ad un intervento, i genitori del giovane hanno presentato due denunce: una nei confronti del personale di sicurezza di una discoteca di Origgio, l’altra nei confronti dell’ospedale di Garbagnate.

Per i funerali la famiglia ha chiesto riserbo. “Chiediamo a tutti la cortesia di rispettare il nostro profondo dolore. Vogliamo stare tranquilli” ha spiegato la cugina Michelle.

Prosegue la raccolta fondi, avviata da un amico per aiutare la famiglia con le spese e per chiedere giustizia, che nelle ultime ore ha raggiunto quota 6 mila euro con quasi 200 donazioni.

