SARONNO – VERCELLI – Lunedì 12 agosto il colonnello Paolo Degrassi lascerà il comando del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Vercelli e il servizio attivo nell’Arma. Originario di Trieste è stato comandante della compagnia di Saronno per 5 anni a partire dal 2005.

“La mia storia professionale termina in Piemonte, ove era iniziata nell’agosto del 1984 – spiega lui stesso in una nota – Da quell’ormai remoto momento è cominciata, presso la storica caserma Cernaia di Torino una quarantennale avventura al servizio del cittadino e dell’istituzione, a cui ho dedicato le mie energie ed il mio tempo. L’Arma mi ha consentito di svolgere numerosi incarichi, in buona parte impegnativi ma entusiasmanti, tra i quali ricordo il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, il Comando del Nas di Milano, le Compagnie di Saronno (Va) e Menaggio (Co), lo Stato Maggiore della Legione Friuli Venezia Giulia e ultimo ma solo in ordine di tempo, l’attuale incarico a Vercelli”.

