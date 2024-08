Città

SARONNO – “Gli uffici comunali rimarranno aperti per tutto il mese di agosto con orari regolari”: lo comunicano i responsabili dell’Amministrazione civica saronnese.

“Soltanto nella giornata di venerdì 16 agosto gli uffici rimarranno chiusi, con la sola eccezione dei Servizi Demografici, ovvero Anagrafe e Stato civile, e della polizia locale, che osserveranno gli orari consueti di apertura al pubblico” specificano dal Palazzo comunale di piazza Repubblica.

Anche in questo modo i responsabili dell’ente locale hanno voluto cercare di andare incontro alle esigenze dei saronnesi rimasti in città anche in questo periodo tradizionalmente vacanziero. Tutto sommato le presenze di saronnesi, anche per via della decisione di molte famiglie di preferire le ferie “fuori stagione”, sono piuttosto consistenti, anche in questi giorni.

