SARONNO – Come abbia fatto a raggiungere la tettoia non è stato ancora chiarito ma in suo aiuto sono intervenuti, su richiesta di un passante, i vigili del fuoco, i volontari dell’Enpa e una pattuglia della polizia locale.

Il riferimento va al gatto soccorso ieri sera, venerdì 9 agosto, al Molino Canti la piazzetta con fontana tra corso Italia e via Pola. Il gatto era bloccato sulla tettoia dell’agenzia viaggi. La sua presenza è stata notata dopo le 2130 da un passante che ha messo in moto i soccorsi. Sul posto è arrivato anche il proprietario del gatto. L’operazione di recupero non è stata semplice a causa della conformazione della tettoia che rendeva difficile raggiungere il gatto.

