Cronaca

SARONNO – Uno zaino rubato da un furgone e una mamma che lancia un appello nella speranza di riavere i propri documenti e quelli delle proprie bimbe. E’ la richiesta di aiuto che è arrivata nelle ultime ore sul gruppo Facebook “Sei di Saronno oggi”.

“Venerdì 9 agosto verso le 16 mi hanno rubato l’ho zaino dal furgone in via Molino dietro stazione di Saronno – spiega nella propria donna la vittima – se qualcuno dovesse vederlo buttato da qualche parte sarei grata se mi avvisasse. Nello zaino avevo tutti i documenti: i miei e quelli delle mie bimbe. Lo zaino è bianco e beige e per noi è molto importante poter recuperare i documenti”

In passato sono stati ritrovati, anche grazie agli appelli sui social, effetti personali oggetto di furto quindi la speranza della vittima e che anche questa volta da Facebook possa arrivare un aiuto e chissà magari proprio i documenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?