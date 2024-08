Inox Team Saronno – Italposa Forlì

Lo scontro tra le lanciatrici della nazionale, Christina Toniolo e Ilaria Cacciamani, se lo aggiudica la pitcher saronnese. Entrambe concedono 5 valide, ma Forlì è più fallosa in difesa e, dopo il primo vantaggio romagnolo alla prima ripresa, segnato da Laura Vigna, spinta in seconda (dopo essere arrivata in prima perché colpita) da Sierra Frazier e in terza su sacrificio di Carlotta Onofri, spinta da un singolo di Veronica Onofri, Saronno prende il largo. Il pareggio, subito al primo inning, arriva grazie a un solo-homer di Isabella Dayton. Al quinto, approfittando anche di un errore della difesa e un singolo di Milagros Lozada Lago, segnano Dayton e Rotondo e l’Inox Team va a conquistarsi la prima vittoria della serie 3-1.

In gara 2 c’è molto più equilibrio. Saronno si porta avanti, passo dopo passo, fino a un massimo vantaggio di 4-0. C’è sempre lo “zampino” di Dayton nel primo punto: singolo su bunt, rubata e corsa a casa su singolo di Rotondo al terzo; al quarto un solo homer di Uxua Modrego Lopez porta il risultato sul 2-0, che raddoppia al quinto con i punti segnati da Sara Cianfriglia (su una battuta in diamante di Meritxell Blesa Escriche) e Dayton su lancio pazzo. Al sesto Forlì accorcia sul 3-4 con i singoli di Ilaria Cacciamani, Sierra Frazier e Martina Laghi e poi, al settimo, pareggia con una volata di sacrificio di Kylie Milano, che porta a casa Letizia Giunchi. Ma Saronno chiude con walk-off single di Sara Brugnoli a basi piene e vince 5-4.

Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio

In gara 1 Pianoro mette in ghiaccio la partita nelle prime riprese, segnando nove punti nei primi tre inning approfittando degli errori difensivi di Collecchio (4) e battendo un totale di 10 valide. Collecchio si era portata momentaneamente in vantaggio nel secondo inning con il doppio di Bernardi e la volata di sacrificio di Marmo, prima di venire superata dalle Blue Girls guidate dai tripli di Borracelli e Moreland. Nel sesto inning un singolo di Sarah Bortolotti permette a Pianoro di chiudere la partita anzitempo con il punteggio di 10-3.

Il dominio di Pianoro è ancora più netto in gara 2, nella quale Yamerki Guevara Limonta lancia una one-hitter in quattro riprese. Sono cinque le giocatrici delle Blue Girls in grado di battere due valide nell’incontro per segnare ben undici punti in tre attacchi e blindare la sfida, vinta 11-0 in quattro riprese.

Pubbliservice Old Parma – Rheavendors Caronno

Caronno chiude la propria stagione con due successi. In gara 1 le lombarde segnano sei punti nelle prime tre riprese, guidate dai singoli di Viola, Rossini e Ambrosi e sfruttando le tante imprecisioni della difesa di Old Parma (5 errori). Silvia Durot (foto) lancia sette riprese senza punti subiti, guidando così Caronno al successo per 6-0, contro una Old Parma che nella seconda parte di gara reagisce ed evita di crollare nel punteggio.

Nella seconda partita Caronno comincia ancora forte, segnando tre punti nella prima ripresa con il singolo di Sheldon e gli errori della difesa parmigiana che consentono poi a Rossini di battere una volata di sacrificio. Dopo alcuni momenti di stallo, Caronno suona nuovamente la carica con Caldon (triplo) e Alicart (singolo) per portare l’incontro sul 6-0, che diventa 7-0 nella quinta ripresa con il punto di Di Fonzo su lancio pazzo di Houkamau. Iramis Dias Nunez lancia senza subire nulla la parte bassa della quinta frazione per chiudere l’incontro.

Macerata-Thunders Castellana

Una doppietta anche quella che si completa a Macerata. Doppia vittoria delle padrone di casa che chiudono nel migliore dei modi una stagione che le vede arrivare alle soglie dei playoff. La prima partita è una bella sfida tra Luana Luconi e Chiara Biasi. La lanciatrice veneta concede un punto subito al primo inning, segnato da Elisa Grifagno (singolo interno) su un singolo a sinistra di Alicia Marie Peters, dopo una battuta in scelta difesa di Gioia Tittarelli. Poi le Thunders pareggiano al settimo, quando Macerata stava già pregustando la vittoria. Il punto arriva con un triplo di Carlotta Salis e un successivo, immediato, singolo di Francesca Casetta. Ma l’epilogo è di quelli che rimarranno nella memoria: grande slam di Alicia Marie Peters e 5-1 con un lampo nel cielo marchigiano.

Sempre Peters decisiva anche in gara 2. Prima apre con un triplo al primo inning, spingendo a casa Gioia Tittarelli, per poi segnare sul singolo di Chiara Giudice. E poi, al terzo inning, realizza il secondo fuoricampo di giornata (questa volta da 2 punti) che consente alle padrone di casa di segnare un totale di 4 punti: sufficienti per rintuzzare il tentativo di rimonta delle venete che, con un punto a inning al secondo, terzo e quinto, provano a colmare il gap. È un errore della difesa a determinare il punto del 1-2 al secondo inning; un triplo di Martina Sbrissa fa sì che, nella parte alta del terzo, le Thunders arrivino sul momentaneo 2-2. Il fuoricampo di Peters riporta avanti Macerata, ma al quinto è ancora Martina Sbrissa, con un doppio, a cambiare il risultato e a portarlo sul 4-3 per le marchigiane, ma da lì non ci si muove più, con la vittoria firmata in pedana da Dias Patricia Regan.

