SARONNO – Sulla sua pagina personale politica il sindaco Augusto Airoldi risponde all’ intervento della Lega in merito all’uso dell’area feste per realizzare strutture sportive

Ma un amministratore pubblico dovrebbe anche sapere che, tale destinazione, comporta una capacità urbanistica in loco pari a zero. In altre parole, qualsiasi variante di PGT che ne cambiasse la destinazione (ad esempio in standard sportivo) comporterebbe tecnicamente “consumo di suolo”, che necessiterebbe di essere compensato trasformando in agricolo un’altra area cittadina di pari dimensioni, (previa verifica di conformità della Provincia) per non contravvenire l’art. 5 della vigente legge regionale in materia di Contenimento del consumo di suolo (n. 31 del 28 novembre 2014, s.m.i.).

Così non è per il parco ex-Seminario, sul quale siamo potuti intervenire, rispettando i ristretti tempi PNRR, in quanto già classificato dal vigente PGT a destinazione “standard”.