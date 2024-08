news

Gli analisti di Bernstein hanno affermato che la performance di Bitcoin nel terzo trimestre sarà fortemente influenzata dalle condizioni macroeconomiche e dagli sviluppi politici. Al momento, BTC ha appena toccato i 60.000 dollari dopo il crollo al di sotto dei 50.000 dollari dei giorni scorsi

La visione di Bernstein su Bitcoin

Secondo Bernstein, il calo del valore del Bitcoin è attribuibile ai timori dei mercati azionari e a preoccupazioni economiche più ampie piuttosto che a problemi specifici del settore delle criptovalute.

Nonostante la recente volatilità, Bernstein mantiene una visione positiva sul potenziale a lungo termine di Bitcoin, notando che:

“non si è visto alcun elemento negativo per le criptovalute. Le tendenze di adozione istituzionale di Bitcoin come afflussi di ETF e approvazioni da parte di case di intermediazione/banche rimangono sulla buona strada.”

Bernstein ha identificato le prossime elezioni presidenziali statunitensi come un catalizzatore significativo a breve termine per il mercato delle criptovalute.

Secondo gli analisti il settore resta generalmente legato a Donald Trump, in quanto candidato a favore delle criptovalute.

Per quanto riguarda il coinvolgimento istituzionale, Bernstein ha evidenziato le recenti approvazioni da parte delle principali istituzioni finanziarie, affermando che:

“Ci aspettiamo più approvazioni da parte delle case di intermediazione nel terzo e quarto trimestre, fornendo così ulteriori rampe di accesso per l’allocazione di asset a Bitcoin.”

Gli analisti hanno suggerito i trader potrebbero considerare di aggiungere Bitcoin o titoli correlati ai loro wallet.

Tuttavia, hanno anche notato che se i mercati azionari più ampi dovessero riprendersi a causa di una risposta della Federal Reserve, allora quello delle criptovalute potrebbe tornare a crescere.

PlayDoge, l’alternativa P2E a Bitcoin

Uno dei progetti di crypto gaming più promettenti del momento è PlayDoge, un simulatore di vita ispirato al Tamagotchi che ha raccolto quasi 6 milioni di dollari in presale.

In modo simile al classico Tamagotchi, i giocatori di PlayDoge devono prendersi cura di un cucciolo virtuale, nutrendolo e intrattenendolo per vederlo crescere all’interno del gioco.

PlayDoge adatta questa idea in un gioco per dispositivi mobili in cui i giocatori dovranno allevare un simpatico Doge. Il gioco vanta una grafica pixel-art ad alta definizione, garantendo un’esperienza visiva piacevole e coinvolgente.

Per mantenere il Doge nutrito e felice, i giocatori dovranno cimentarsi in mini-giochi basati su generi classici del gaming.

Grazie alla meccanica Play-To-Earn (P2E), i giocatori possono guadagnare ricompense nel token nativo PLAY in base al livello di felicità del loro Doge.

Il team di PlayDoge ha previsto anche una classifica che premierà con ulteriori token PLAY i giocatori più abili nella cura del proprio Doge e nei mini-giochi.

I token PLAY potranno essere utilizzati per acquistare potenziamenti in-game, utili per mantenere il Doge in salute o per superare i livelli più difficili dei mini-giochi.

L’applicazione PlayDoge per dispositivi mobili Android e IOS sarà disponibile al termine della presale.

Al momento, il token PLAY viene venduto a 0,00526 dollari e si può comprare in presale utilizzando ETH, USDT, carte di credito o BNB, collegando il proprio wallet al sito ufficiale. Il valore del token aumenterà con ogni fase della presale.

Lo staking del token PLAY, attivato sin dalla presale, permette ai trader di ricevere ricompense passive per un periodo di 3 anni, in base all’APY e alla propria partecipazione al pool di staking. I guadagni verranno distribuiti al ritmo di 17,88 PLAY per blocco Ethereum.

