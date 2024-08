Città

SARONNO – “Dopo settimane di confusione e delusione da parte di associazioni sportive e appassionati, l’amministrazione trova un accordo che cerca di quadrare il cerchio: operazione difficile quasi impossibile. Insomma, l’associazione Rugby ottiene l’utilizzo dell’agognato campo e Osa, accusando il colpo, va incontro all’accordo che coinvolge anche Fbc”

Inizia così la nota di Forza Italia in merito all’uso dello stadio e dell’ex area feste.

“Un problema non da poco in una città che, pur avendo associazioni sportive di spicco, non dispone di strutture adeguate. Un problema che coinvolge un po’ tutte le associazioni sportive tanto che anche la squadra di basket cittadina promossa in serie B sarà costretta a giocare a Castellanza il prossimo campionato.

Ma tornando all’accordo firmato con Osa, Fbc e Rugby, per non scontentare nessuno l’amministrazione trova una soluzione che costringe tutti a utilizzare una coperta corta.

Nel comunicato leggiamo anche che l’uso promiscuo del campo B dello stadio è necessario in quanto “la stessa area circo attigua all’impianto sportivo del quartiere Matteotti, non può essere utilizzata per usi sportivi (né per altri usi) in quanto classificata dal vigente Pgt quale “Atp” (Ambito di Trasformazione Perequata).”

A tal proposito Forza Italia ritiene che il sindaco si nasconde dietro a una destinazione urbanistica (Atp) che invece volendo può essere modificata con una variante al PGT dal momento che è di proprietà comunale, pur con i vincoli espressi dal sindaco nel suo comunicato di ieri che sarebbero stati gli stessi a cui si sarebbe attenuta l’amministrazione Fagioli come prevede l’art 5 della legge regionale del 2014.

Non si comprende il fatto che una variante possa essere ritenuta uno strumento di complicata e non auspicabile attuazione per andare incontro alle esigenze delle associazioni sportive saronnesi quando invece è stata utilizzata a cuor leggero per le esigenze di un privato.

L’area di via Sampietro ha una sua vocazione naturale in funzione di un ampliamento della zona sportiva esistente e si può fare subito la variante: un’area in compensazione si trova certamente e contemporaneamente si può elaborare un progetto di sistemazione dell’intera area sportiva.

In buona sostanza, il Comune su questi terreni potrebbe realizzare sia impianti sportivi che altre attrezzature necessarie a soddisfare le proprie esigenze.

Ancora una volta questa amministrazione dimostra di non avere una visione globale della città e arriva sempre in affanno a cercare di risolvere i problemi.

Auspichiamo che l’amministrazione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, faccia in modo da soddisfare, senza ulteriori indugi, le esigenze delle associazioni sportive.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?