SARONNO – Zaino rubato in zona stazione. L’appello: “Vorrei riavere i documenti miei e delle bimbe”.

Come abbia fatto a raggiungere la tettoia non è stato ancora chiarito ma in suo aiuto sono intervenuti, su richiesta di un passante, i vigili del fuoco, i volontari dell’Enpa e una pattuglia della polizia locale.

Paolo Degrassi, ex comandante della compagnia carabinieri di Saronno, va in congedo.

Squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, e dei pompieri volontari di Como sono stati impegnati dalla mattina di oggi alla discarica regionale di Gorla Maggiore per un incendio di rifiuti su una collinetta. Sul posto è entrato in azione anche un mezzo meccanico per soffocare il focolaio attivo.

