Il settore delle criptovalute è stato pesantemente influenzato dal recente crollo del mercato azionario. Il Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari ed Ethereum è crollato a circa 2.400 dollari, una situazione che ha spinto molti trader a correre ai ripari e investire in progetti in presale.

Visto l’interesse per le meme coin dimostrato dai trader durante il 2024, i trader stanno puntando su tre di questi token: Pepe Unchained, The Meme Games e Base Dawgz. Vediamo quali sono le loro caratteristiche e quali vantaggi possono dare agli utenti che decidono di investire nelle loro presale.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è una nuova meme coin basata sul token PEPE che ha raccolto più di 7 milioni di dollari durante la sua presale. Il token PEPU viene venduto a 0,0089105 dollari, con una crescita del valore prevista per ogni fase della presale.

L’obiettivo del team di Pepe Unchained è creare una blockchain Layer-2 denominata “Pepe Chain”, per accelerare le transazioni e ridurre i costi. Secondo il sito ufficiale, questa nuova rete avrà il 100% di efficienza in più rispetto a Ethereum e garantirà ricompense di staking più alte. Il token PEPU verrà portato da Ethereum alla Pepe Chain non appena pronta al lancio.

Per comprare il token PEPU è necessario collegare il wallet digitale al sito ufficiale del progetto e scambiare il token con ETH, USDT, carta di credito o BNB.

Comprando PEPU con i tre metodi di pagamento principali, sarà possibile fare staking e ottenere ricompense in base all’APY. I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di 2 anni, al ritmo di 608.82 PEPU per blocco Ethereum.

The Meme Games (MGMES)

The Meme Games è una meme coin con un sistema di gamificazione della presale che ha raccolto più di 345.000 dollari. Il token del progetto, chiamato MGMES, viene venduto a 0,0092 dollari, ma il suo valore aumenterà durante la raccolta fondi.

La gamificazione funziona in modo intuitivo: i trader che comprano il token MGMES possono selezionare uno tra i cinque meme-atleti disponibili per gareggiare in una corsa sui 169 metri virtuale.

Se l’atleta scelto vince, si otterrà un bonus in token MGMES pari al 25% su quelli comprati in presale. Per ogni scommessa si potrà selezionare un nuovo atleta, in modo da provare a vincere nuovamente. Gli atleti avranno le stesse possibilità di vincere la gara (20%).

Oltre al meccanismo di gamificazione, The Meme Games permette di ricevere ricompense passive tramite lo staking del token MGMES, abilitato anche in presale. Le ricompense ricevute dagli utenti si baseranno sull’APY e verranno distribuite nell’arco di 2 anni a un tasso di 38,5 MGMES per blocco Ethereum.

Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz è una nuova meme coin ispirata a Shiba Inu e Dogecoin, sviluppata sulla blockchain Base, ma disponibile anche su Ethereum, BNB Chain, Avalanche e Solana.

Finora, Base Dawgz ha raccolto quasi 3 milioni di dollari, con il token DAWGZ venduto al valore attuale di 0,007414 dollari.

Il token DAWGZ dispone di funzionalità multi-chain, quindi è possibile acquistarlo e scambiarlo su diverse blockchain, offrendo ai trader la flessibilità di scegliere quella più adatta alle loro esigenze e preferenze.

Il team di sviluppo di Base Dawgz sfrutta la meccanica Share-To-Earn per il marketing, permettendo agli utenti di guadagnare punti condividendo contenuti relativi a Base Dawgz su X.Questi punti si possono scambiare con token DAWGZ gratuiti al termine della presale.

Inoltre, i trader possono guadagnare ulteriori DAWGZ tramite il programma Refer-and-Earn, inviando un link per l’acquisto dei token ai propri contatti. I trader ricevono DAWGZ quando il link viene utilizzato per acquistare il token in presale.

Recentemente, il progetto ha introdotto la meccanica di staking, con ricompense che verranno distribuite in base all’APY verificabile direttamente sul sito ufficiale della presale.

