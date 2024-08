Volley

SARONNO – “Complimenti ai nostri atleti Edo Bastanzetti e Fabio Barbetta per il settimo posto alla tappa nazionale di Beach Volley che si è disputata lo scorso week-end a Cordenons”. Così i dirigenti della Pallavolo Saronno, la società che fa base al palasport Dozio. Come ricordano dal club saronnese, “all’evento erano presenti moltissimi tra i migliori atleti d’Italia nella categoria under 16. Edo e Fabio sono stati davvero bravissimi!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Edo Bastanzetti e Fabio Barbetta, tesserati nelle giovanili della Pallavolo Saronno, si sono mesi in luce al prestigioso torneo di beach volley che si è svolto a Cordenons, con la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori di tutta Italia. Una vera vetrina per il volley giovanile)

11082024