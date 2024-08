GERENZANO – Questa settimana nel Parco dei Mughetti (che si sviluppa sul territorio dei comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano), sono stati rilasciati alcuni esemplari di volpe, gheppio e civetta provenienti dal Cras Wwf Vanzago.

Il Cras accoglie gli esemplari di fauna autoctona in difficoltà (es. a causa di incidenti stradali) e li riabilita per il ritorno in natura. “A tutti i fantastici volontari del Cras va il nostro ringraziamento per la competenza e l’impegno nella tutela della biodiversità” rimarcano dall’Amministrazione comunale gerenzanese.