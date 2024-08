Città

SARONNO – Mancano circa 15 giorni alla chiusura della raccolta fondi “Uno, nessuno, centomila: aiutiamo i gatti di colonia e le famiglie in difficoltà”, lanciata da Enpa Valle Olona, con sede a Saronno, per aiutare le famiglie e gli animali in difficoltà.

L’obiettivo della raccolta fondi è 5000 euro in 40 giorni, a partire da martedì 16 luglio. Il ricavo verrà utilizzato dall’associazione saronnese per sterilizzare 50 gatti di colonia sul territorio, garantendo loro una vita più sicura e riducendo il numero di animali randagi. Inoltre, i fondi raccolti serviranno anche a coprire i costi veterinari delle famiglie in difficoltà, assicurando che nessun animale domestico venga trascurato per mancanza di risorse.

Per alcuni importi donati, l’Enpa sede di Saronno offrirà una ricompensa ai donatori:

25 euro: Targa di donatore dell’anno 55 euro: Ricevi una delle nostre borse in stoffa 100 euro: Un’esperienza al gattile insieme ai volontari 250 euro: Adotta un gatto a distanza e scegli il suo nome 500 euro: Visibilità al logo aziendale sui nostri canali social (dedicato alle attività e alle aziende)



L’iniziativa è stata selezionata dalla banca Bcc Barlassina per “Solid@arietà in rete”, che ha l’obiettivo di aiutare associazioni, organizzazioni e onlus tramite campagne di crowdfunding in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc.