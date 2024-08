Cronaca

SARONNO – Movimentato episodio venerdì 9 agosto in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviaria. Protagonista una 27enne finita all’ospedale dopo essere stata vittima di un tentativo di furto e dopo essere stata difesa dai propri amici che si sono trovati coinvolti in una colluttazione.

Si tratta di una prima ricostruzione: a chiarire l’accaduto saranno i carabinieri chiamati a fare chiarezza sui contorni della vicenda. Del resto intervenuti sul posto hanno recuperato le testimonianze dei protagonisti a partire da quella della vittima. Utili potrebbero essere anche le immagini della videosorveglianza della zona.

Secondo la prima ricostruzione emersa intorno alle 20 una 27enne è finita nel mirino di alcuni tunisini che volevano rubarle il cellulare. In suo aiuto sono accorsi alcuni amici. Dalle parole si è presto passati alle mani con una colluttazione interrotta dall’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno entrambi allertati da passanti e residenti. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto alla ragazza poi traferita, intorno alle 21,15, all’ospedale di Legnano in codice verde per una ferita alla testa. Gli aggressori invece si sono dati alla fuga appena sentite le sirene in lontananza. Come detto si tratta di una prima ricostruzione a chiarire l’accaduto saranno ora i militari della compagnia cittadina.

(foto archivio)

