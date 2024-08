ilSaronnese

SOLARO – L’amata corsa 10K delle Groane si terrà in un periodo totalmente diverso. A darne notizia è Virtus Groane, che da sempre si occupa dell’organizzazione: l’amata corsa podistica, giunta ormai alla terza edizione, trova spazio nel calendario nazionale Fidal per il prossimo 8 settembre, fregiandosi di assegnare, per il 2024, il titolo di campione regionale master per corsa su strada di 10 chilometri.

La gara si terrà con partenza alle 8:30, a Solaro. Si confermano quattro giri su strada cittadina, ma il percorso è stato rivisto e semplificato, promettendo di risultare più veloce. Ricordiamo che i primati della gara appartengono ai vincitori della prima edizione del 2022, il kenyano Kipkorir Birir in 30’36” e Nicole Coppa, recentemente protagonista del circuito Estate Correndo chiuso al secondo posto, in 37’32”.

Le iscrizioni sono già aperte, al costo di 20 euro fino al 25 agosto; dopodiché è previsto un aumento di 3 euro fino al 5 settembre, giorno di chiusura delle adesioni.

Parteciperà alla gara Lorenzo Lotti atleta con un curriculum di tutto rispetto. La gara ha il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Solaro. Appuntamento in Via Borromeo d’Adda con tutti i servizi predisposti nell’attiguo Campo Sportivo Comunale intitolato alla memoria di Gaetano Scirea.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Virtus Groane.

(foto archivio: il podio della 10K Groane del 2023)