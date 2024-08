iltra2

TRADATE – Il Parco Pineta di Tradate si prepara a offrire due serate dedicate all’osservazione delle stelle cadenti. Oggi, domenica 11, e lunedì 12 agosto saranno le nottate ideali per ammirare questo spettacolo celeste e, per l’occasione, il parco ha organizzato due eventi speciali che promettono di regalare momenti magici a tutti i partecipanti.

“Picnic sotto le stelle cadenti”

Il programma prevede un’esperienza unica che unisce l’astronomia alla convivialità, permettendo ai visitatori di godersi un picnic all’aperto accompagnato da musica dal vivo. Queste serate sono un’opportunità perfetta per ammirare le stelle cadenti, esprimere desideri e trascorrere del tempo in buona compagnia.

Dettagli dell’Evento

Date: Domenica 11 e lunedì 12 agosto

Domenica 11 e lunedì 12 agosto Luogo: Centro didattico scientifico-Ecoplanetario, via ai Ronchi 75, Tradate

Centro didattico scientifico-Ecoplanetario, via ai Ronchi 75, Tradate Attività: Picnic, musica dal vivo e osservazione astronomica

Durante queste serate, gli ospiti potranno stendere le loro coperte da picnic nel verde del parco, godendo di una cena all’aperto immersi nella natura. La musica dal vivo creerà un’atmosfera ancora più suggestiva, mentre gli esperti di astronomia saranno a disposizione per guidare l’osservazione delle stelle cadenti, utilizzando telescopi e condividendo interessanti informazioni sul cielo notturno.

Partecipazione e informazioni

Gli eventi sono aperti a tutti, e per maggiori dettagli è possibile visitare il sito web del Parco Pineta di Tradate all’indirizzo ateinsubriaolona.it/eventi.

Una occasione di vivere una serata incantevole sotto il cielo stellato, tra picnic, musica e astronomia. Un evento da non perdere per chi desidera immergersi nella magia delle notti estive e ammirare la pioggia di stelle cadenti in un contesto unico e affascinante.

11082024