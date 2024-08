Cronaca

UBOLDO – Due incidenti stradali con feriti a Uboldo. Primo episodio ieri mattin alle 11.30, è avvenuto in via Raffaello Sanzio quando si sono scontrate una motocicletta ed una automobile. Un uomo di 57 anni ha avuto bisogno di assistenza medica: sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno; il ferito è stato infine trasportato all’ospedale di Saronno per le cure del caso ma le sue condizioni non sono affatto apparse preoccupanti.

Sempre ieri, alle 21.15, in via 4 novembre scontro fra due automonili: è rimasta ferita una donna di 66 anni, soccorsa dal personale di una ambulanza della Croce viola, la donna non è apparsa in condizioni di pericolo di vita. I rilievi de sinistro sono stati eseguito da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità..

