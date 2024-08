Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi in merito che replica all’intervento del sindaco Augusto Airoldi sulla vicenda dell’uso dell’ex area festa.

IL PRIMO INTERVENTO DELLA LEGA

È il sindaco Augusto Airoldi a sostenere che è una questione di scelte politiche differenti e quindi smentisce di fatto quando dichiarato dal suo assessore Gabriele Musarò. Dice il vero Augusto Airoldi quando sostiene che la Lega non sia d’accordo con le scelte della sua amministrazione.

Si sarebbe potuto fare in modo diverso e continuiamo a ribadire che si sarebbe potuto ampliare l’offerta sportiva sul Matteotti, inoltre si sarebbe potuto ampliare l’offerta sportiva anche per il softball e baseball.

Nulla è stato fatto.

Non si deve citare a sproposito la Legge contro il consumo di suolo contro la Lega. La nostra amministrazione ha ben attuato quella legge ed infatti ha recuperato ben otto aree dismesse in 5 anni. I cittadini ben sanno che Airoldi è fermo a quota zero dopo 4 anni di chiacchiere.

La Lega ha rispettato tutti i criteri di sostenibilità previsti dalla legge minimizzando il consumo di suolo e orientato tutti gli interventi edilizi esclusivamente (e non solo prioritariamente come dice la Legge) verso aree già urbanizzate, degradate e dismesse.

Da questa posizione ci permettiamo di far notare che in quattro anni l’amministrazione Airoldi si è limitata a dire che non era d’accordo con l’area feste del quartiere Matteotti e non ha fatto niente per ampliare l’offerta sportiva.

Scelta politica dell’ammimistrazione Airoldi per accontentare i talebani del pseudo ecologismo, scelta che nulla ha a che vedere con la razionalità.

Non entriamo in tecnicismi sulle diverse opzioni a disposizione delle amministrazioni per cambiare idea rispetto al pgt del 2013, discutendone anche con Provincia a Regione, ma quattro anni di amministrazione sono tanti e nemmeno una volta è stato convocato il consiglio comunale per fare diversamente, nè in Provincia dove governano loro nè in Regione si è mai visto Airoldi andare a battere i pugni sul tavolo.

Con tutto il suolo che è stato recuperato dalla Lega ci permettiamo di fare queste considerazioni a favore dello sport cittadino, considerazioni che andrebbero ascoltate nell’interesse della città e delle associazioni sportive.

