Il mercato delle criptovalute affronta continui periodi di incertezza. In questi momenti, però, gli occhi dei trader sono puntati sui token in grado di offrire un reale valore per gli investitori. A tal proposito, l’analista CrediBull Crypto ha fatto alcune previsioni particolarmente audaci. Queste coinvolgono PEPE, Ethereum e XRP, che stando a quanto afferma, potrebbero raggiungere nuovi valori massimi nei prossimi giorni.

In queste previsioni rialziste, c’è anche un nuovo protagonista che sta facendo parlare di sé nello spazio delle meme coin. Si tratta di Pepe Unchained (PEPU), che emerge come progetto in prevendita che ha catturato l’attenzione degli investitori più esperti. La differenza con il panorama volatile delle criptovalute è proprio nella sua condizione di token in prevendita, non ancora quotato sugli exchange e quindi con un futuro potenzialmente esplosivo.

Pepe Unchained, il progetto che può rivoluzionare la Layer-2

Pepe Unchained ha già raggiunto 7,8 milioni di dollari in prevendita e si avvicina quindi all’incredibile traguardo di 8 milioni in finanziamenti. Cifra che, dato il crescente interesse da parte dei trader, potrà raggiungere a breve. Al momento il token ha un costo di 0,0089461$, un prezzo ragionevole e sufficientemente contenuto per incentivare l’acquisto da parte dei primi investitori.

Il progetto è riuscito a ritagliarsi uno spazio nell’ambito delle meme coin, ottenendo oltre 10.000 follower sul social X e circa 5.000 utenti sul canale Telegram ufficiale. Segno di una community molto forte che partecipa alle discussioni, interagisce con i meme e tiene sotto controllo l’andamento della prevendita.

Pepe is gearing up to surf his own Layer 2 blockchain – the first of its kind! 🐸🌊 pic.twitter.com/T41V8wNDBh — Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 8, 2024

La Layer-2 su cui si basa il progetto offre svariati vantaggi ma quello che può interessare di più agli investitori interessati all’andamento del token è senza dubbio rappresentato dalle ricompense doppie di staking. Con un ritorno annuale percentuale del 249%, bloccare i propri token è un ottimo modo per ottenere guadagni passivi.

Nuovo potenziale per PEPE secondo l’analista

Stando a quanto sostiene CrediBull Crypto, PEPE è riuscito a resistere nonostante il trend ribassista che ha attraversato il mondo delle criptovalute negli ultimi tempi. Pertanto, non dovrebbe sorprendere un eventuale rialzo per catturare un po’ di liquidità non sfruttata, prima di muoversi in linea con la tendenza ribassista.

L’analista ha però rivelato di non avere intenzione di aprire una posizione long su PEPE, ma continuerà a osservare la situazione. Il token potrebbe quindi salire fino a 0,00001382$ mentre raccoglie liquidità.

Proiezione Ethereum: 20.000$ sul lungo periodo

CrediBull Crypto ha poi parlato di Ethereum e come questo potrebbe scendere sotto il valore attuale di 2.600$. Il trader aveva chiuso le sue posizioni short in previsione di un aumento di prezzo che però non si è verificato. Ethereum non ha trovato il supporto sperato e c’è stata quindi correzione al ribasso. Ciò non vuol dire però che non si possa avere un rimbalzo e CrediBull continua a mantenere una previsione rialzista a lungo termine. Già in precedenza aveva sostenuto che ETH potesse raggiungere i 20.000$ in questo ciclo di mercato.

XRP in ripresa?

Dopo la chiusura della causa tra XRP e SEC, l’asset ha visto movimentazioni interessanti che ne hanno aumentato il valore. Tuttavia nelle ultime 24 ore c’è stata una correzione al ribasso e tale andamento potrebbe continuare prima di vedere un nuovo pump. CrediBull ha confermato il suo interesse per XRP, ma solo se questo dovesse raggiungere un prezzo minimo di 0,50$ o addirittura 0,39$.

Tenendo conto delle analisi di CrediBull, non è ancora chiaro se gli asset abbiano o meno il potenziale di tener fede alle previsioni del trader. Se da un lato PEPE, Ethereum e XRP rappresentano degli investimenti sicuramente interessanti grazie al loro trend ribassista, dall’altro ci sono progetti molto più promettenti come Pepe Unchained. PEPU potrebbe rivelarsi il vero e proprio erede di PEPE, soprattutto perché sposterà l’attenzione sull’operatività della blockchain Layer-2, che garantisce maggiore velocità e commissioni più basse. Potrebbe bastare questo a spingere verso una migrazione e far letteralmente esplodere il token al momento del listing sugli exchange.