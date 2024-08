Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un weekend di festa che coinvolge tutta la famiglia: mercatini, tante golosità, ma anche giochi e manifestazioni religiose. L’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, in collaborazione con la parrocchia San Vittore Martire, organizza la Festa del Paese sabato 24 e domenica 25 agosto.

Sabato 24 agosto si terrà, dalle 18, in piazza Diaz e in via Cadorna, mercatini di hobbistica e punti ristoro. Dalle 21 in piazza Diaz, esibizione della band “Luna Punk”. Domenica 25 agosto, invece, la giornata inizia dalle 11 con la santa messa solenne. Alle 20, si terrà la processione, seguita da un laser show in Piazza Diaz.

Per tutti i giorni della festa, in piazza San Vittore Martire ci sarà la pesca di beneficenza alle 11. Per i più piccoli, al Giardinone saranno disponibili mini quad.

(foto archivio: la festa del paese nel 2022)

