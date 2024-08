Città

SARONNO – “Leggo con grande rammarico il recente comunicato del Sindaco Airoldi, in cui, con l’ennesima soluzione tampone per lo stadio comunale — che ha inevitabilmente scontentato qualcuno — sembra trascurare le problematiche legate alla gestione degli spazi negli impianti sportivi saronnesi”

Inizia così la nota di Lorenzo Puzziferri consigliere comunale di Obiettivo Saronno che interviene sulla vicenda dell’uso dello stadio comunale tra Fbc Saronno, Osa e Rugby e l’uso dell’ex area feste.

“Sono profondamente preoccupato per quanto affermato, soprattutto perché riflette la visione di molti sostenitori di Airoldi, ovvero l’intenzione di utilizzare il terreno adiacente al centro sportivo Matteotti come area di riforestazione per la città, nonostante siano stati spesi 800 mila euro per l’acquisto di questi terreni.

Pur riconoscendo che l’investimento fatto dall’amministrazione precedente possa essere stato criticato in passato, sarebbe ancor più grave, dopo un esborso di tale entità a carico dei cittadini, prevedere unicamente la piantumazione di alberi. Questa attività, già prevista nei vari ambiti del PGT, potrebbe coesistere con la necessità di destinare spazi adeguati alle nostre associazioni sportive, affinché possano sviluppare e offrire servizi migliori ai giovani atleti della nostra città.

Chi si impegna quotidianamente, spesso con un semplice rimborso come collaboratore sportivo o addirittura gratuitamente come volontario, merita opportunità concrete, non ostacoli creati dalla politica.

È dovere dell’Amministratore offrire tali opportunità, soprattutto in una città come la nostra, con oltre 40 associazioni sportive e sempre più urbanizzata, merita visione e progettualità, non soluzioni di compromesso”.

