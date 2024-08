Città

SARONNO – Ancora un brutto episodio di criminalità nell’area della stazione ferroviaria di Saronno centro dove c’è stato un movimentato tentativo di rapina del telefonino ad una ragazza.

Uboldo, due incidenti stradali con feriti.

Non finiscono le polemiche per la futura area feste di Saronno; Lega all’attacco.

Squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, e dei pompieri volontari di Como sono stati impegnati alla discarica regionale di Gorla Maggiore per un incendio di rifiuti su una collinetta. Sul posto è entrato in azione anche un mezzo meccanico per soffocare il focolaio attivo. Predisposte dal Ros due linee uni 45 per raffreddamento e per bagnare la zona ed il mezzo, e l’area è stata subito circoscritta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

12082024