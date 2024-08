Cronaca

CISLAGO – La grande discarica fra Gorla Maggiore e Mozzate si trova a pochissima distanza da Cislago e l’incendio avvenuto l’altro giorno ha creato grande preoccupazione fra i cittadini.

L’Amministrazione comunale cislaghese però rassicura: “Alla discarica di Gorla Maggiore -Mozzate, è scoppiato un incendio in un’area circoscritta. Grazie al tempestivo intervento delle autorità competenti, vigili del fuoco e Arpa Lombardia, l’incendio è stato domato. Tutti gli enti preposti sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. A seguito verifiche di Arpa, non è stato segnalato alcun problema per l’area e la popolazione”.

(foto: una immagine dell’incendio che ha interessato la discarica di Gorla Maggiore-Mozzate e per la quale si sono mobilitati i vigili del fuoco)

