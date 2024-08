Città

SARONNO – “Piazzale Borella-via Marzorati: ma diciamolo: la mano destra non sa quel che fa la mano sinistra, il giorno prima tracciano le nuove strisce pedonali e il giorno dopo grattano l’asfalto”: lo scrive sui social Roberto Strada, volto noto della politica e dell’associazionismo locale in relazione a quanto avvenuto in questi giorni nei pressi dell’ospedale cittadino. Dove sono state rifatte le strisce pedonali, e subito dopo in parte sono state letteralmente spazzate via per i lavori di rifacimento dell’asfalto.

Lo ha notato Strada ed anche tanti altri cittadini che si stavano magari recando in ospedale o comunque che si sono trovati a passare in zona.

(foto: la singolare situazione delle strisce in piazza Borella angolo via Don Marzorati)

12082024