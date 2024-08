Cronaca

SARONNO / CISLAGO – Nel tard pomeriggio di ieri, alle 19 in via Don Luigi Monza a Saronno, incidente col monopattino: è rimasta ferita una ragazza di 19 anni, soccorsa sul posto dall’auto-inferieristica e dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. La giovane, non in pericolo di vita ma con contusioni varie, stata trasportata all’ospedale di Legnano. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Ieri alla 9.25 un incidente stradale lungo l’ex Varesina, in quel tratto via Cesare Battisti di Cislago, ha coinvolto anche un monopattino. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa che ha trasportato l’unico ferito, un uomo di 85 anni, all’ospedale di Legnano; il paziente al momento del ricovero non è apparso in pericolo. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica dei fatti.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso sul territorio per un precedente sinistro stradale)

